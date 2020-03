En Asie, les Bourses chinoises et japonaise reprennent des couleurs, après les annonces de la Fed pour limiter les conséquences économiques du Covid-19 et l'appel de Pékin à favoriser la reprise du travail. L'indice Nikkei bondit de plus de 7%. Shanghai avance de 1,4%. A Hong Kong, la bourse gagne un peu plus de 4%.