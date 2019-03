Du vert en vue en Europe | Ageas dans les recos du jour | UCB à tenir à l'oeil

Le groupe wallon coté Hamon a parachevé sa mue en interne, mais doit encore terminer le travail hors de ses murs. Le résultat opérationnel récurrent est déjà positif, se réjouit son CEO Bernard Goblet. L’Ebitda récurrent (hors activités abandonnées) est passé d’une perte de 9,2 millions d’euros en 2017 à un résultat positif de 7,3 millions. Le carnet de commandes est aussi nettement plus nourri: il s’élève à 325 millions, et même à 344 millions si l’on tient compte de la reprise à 100% par Hamon d’une joint-venture en Inde, contre 260 millions douze mois plus tôt. Lien vers notre article.