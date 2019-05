live

Du vert en vue en Europe | Assemblées chez Balta et Recticel

Les marchés asiatiques progressent, aidés par les valeurs automobiles après la perspective d'une fusion entre Renault et Fiat Chrysler. L'Europe s'apprête à ouvrir en hausse. Reprise des transactions à Londres et Wall Street. Argenx, IBA et Mithra dans l'actu.