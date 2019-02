Du vert en vue en Europe | Changement de CEO chez MDxHealth | Reprise des transactions à Wall Street

Bonjour à vous. Si vous cherchiez le "market live" de L'Echo, ne bougez plus vous y êtes et, grâce à lui, vous ne manquerez rien des principaux développements de cette séance de Bourse du mardi 19 février.

La nouvelle la plus remarquable de ce matin vient de MDxHealth. L'action du spécialiste du diagnostic moléculaire - en particulier pour détecter le cancer de la prostate - est sous pression depuis longtemps et elle a touché un point bas il y a une semaine. MDxHealth a envoyé un avertissement sur résultats en janvier concernant son chiffre d'affaires. Le test du cancer de la prostate ConfirmMDx, qui fournit plus de 90% du chiffre d'affaires du groupe, constitue le problème.