Du vert en vue en Europe | Janet Yellen fait pression pour l'adoption du plan de relance US

La Bourse de Tokyo vient de clôturer sur une hausse de plus de 2%, des résultats d'entreprises solides renforçant la confiance des investisseurs dans la reprise de l'économie.



L'indice Nikkei a gagné 2,12% à 29.388,50 points, au plus haut depuis août 1990, et le Topix, plus large, a pris 1,77% à 1.924,39 points, son plus haut niveau de clôture depuis juin 1991.