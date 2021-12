Du vert en vue en Europe | L'inflation "core PCE" au menu | Banimmo, IBA et Kinepolis à suivre

C'est donc particulièrement le cas pour Kinepolis , d'autant plus que la fermeture obligatoire tombe pendant la période de Noël, quand beaucoup de gens - avec ou sans enfants - aiment passer un après-midi ou une soirée au cinéma. Et certainement aussi parce qu'avec "Spider-Man: No Way Home" un gros blockbuster était enfin au programme.