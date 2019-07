Du vert en vue en Europe | Les traders misent sur les banques centrales | Continental à suivre

Les marchés signalées en hausse | Les banques centrales en soutien

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse sur des anticipations de mesures de soutien de la part des grandes banques centrales.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait prendre autour de 0,4% à l'ouverture. Le Dax à Francfort et le FTSE à Londres gagneraient pour leur part respectivement 0,6% et 0,3%.

3. Les marchés s'attendent à ce que la BCE prépare le terrain jeudi avant de déployer son arsenal à l'automne. Quant à la Fed, dont les annonces tomberont le 31 juillet, elle devrait baisser ses taux d'intérêt, vraisemblablement d'un quart de point de pourcentage.

4. La livre sterling recule face au dollar comme à l'euro dans la perspective de la nomination au poste de Premier ministre britannique de Boris Johnson, qui porte la menace d'un Brexit sans accord.

5. En Bourse en Europe, Continental risque une sanction au lendemain d'un avertissement sur ses résultats annuels qui menace de peser sur l'ensemble du secteur automobile.

6. En Asie, la Bourse de Tokyo prend plus de 1% à l'approche de la clôture et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,95%.

7. Les cours du pétrole se stabilisent après avoir nettement progressé dans la crainte de perturbations de l'approvisionnement après la saisie vendredi par l'Iran dans le détroit d'Ormuz d'un pétrolier battant pavillon britannique.