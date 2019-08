Du vert en vue en Europe avec l'apaisement de la guerre commerciale

L'Europe attendue en hausse avec l'accalmie sur le commerce

1. Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur hausse dans un climat de détente sur le front commercial entre les Etats-Unis et la Chine, alors que les premiers chiffres du PIB du deuxième trimestre en Allemagne et dans la zone euro vont animer la matinée.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,41% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,36% et le FTSE à Londres 0,4%.

3. L'annonce mardi par l'administration Trump d'un report de trois mois, de septembre à décembre, du relèvement des droits de douane sur certains produits chinois - essentiellement dans le secteur électronique - a provoqué un retour marqué de l'appétit pour le risque sur les marchés mondiaux.

4. Ce regain d'espoir sur les relations commerciales entre les deux premières puissances économiques du monde a relégué au second plan les inquiétudes concernant les tensions politiques en Italie, à Hong Kong et en Argentine.

5. En Chine, la croissance de la production industrielle a ralenti plus qu'attendu en juillet, à un plus bas de plus de 17 ans, soulignant les difficultés croissantes de l'économie chinoise sur fond de tensions commerciales avec les Etats-Unis.