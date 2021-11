EVS et IBA au rapport | IPO ratée pour Paytm

Bonjour! Wall Street a clôturé en baisse mercredi, en raison des craintes des investisseurs concernant l'inflation et des préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement.

> L'indice Dow Jones a cédé 0,58%, ou 211,17 points, à 35 931,05 points. > Le S&P-500, plus large, a perdu 12,23 points, soit 0,26%, à 4 688,67 points. > Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 52,28 points (0,33%) à 15 921,57 points.

"La Fed va tenir aussi longtemps qu'elle le peut. Mais si l'inflation continue à augmenter, et si vous continuez à voir une pression inflationniste, alors la question se pose de savoir de combien et à quelle fréquence (les taux) vont augmenter", a déclaré Joe Saluzzi, co-directeur du trading chez Themis Trading, à Chatham dans le New Jersey.