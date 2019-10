Emprunt obligataire 'retail' pour Bekaert | Jefferies change d'avis sur KBC | Timide hausse en vue

Possible rebond des marchés | Le climat reste tendu | La Fed au programme

1. Les bourses européennes pourraient tenter un rebond mais le climat reste tendu, les investisseurs doutant plus que jamais d'une paix entre les Etats-Unis et la Chine sur le front du commerce.

2. Ce conflit pèse sur les marchés depuis un an et demi et menace d'accélérer le ralentissement de l'économie mondiale. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, l'a implicitement reconnu mardi en laissant entrevoir de nouvelles baisses de taux et une augmentation du bilan de la Fed.

3. Le CAC 40 parisien pourrait prendre 0,29% à l'ouverture. Le Dax à Francfort et le FTSE à Londres progresseraient respectivement pour leur part de 0,17% et 0,07%.

4. L'espoir, déjà mince, que Washington et Pékin parviennent à signer une trêve cette semaine s'est quasiment envolé avec la décision des Etats-Unis d'imposer des restrictions à la délivrance de visas à plusieurs membres du gouvernement et du Parti communiste chinois.

5. Ces mesures "complètent" les sanctions du département du Commerce, annoncées la veille à l'encontre de 28 organismes publics ou entreprises dont la société de télésurveillance Hikvision.

6. Les dernières sanctions américaines à l'encontre de Pékin ont fait plonger les principaux indices de Wall Street. Le Dow Jones a perdu 1,19%, le S&P-500 1,56% et le Nasdaq Composite 1,67%.

7. Les investisseurs surveilleront le compte rendu de la réunion de septembre de la Fed qui sera publié à 20h.