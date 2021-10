"Evergrande semble éviter un défaut de paiement à court terme"

Oktogone, un ancien agent commercial de Proximus en charge de commercialiser des services et des produits de téléphonie, vient d'intenter un procès à l'encontre de l'opérateur de téléphonie et lui réclame pas loin de 4 millions d'euros. L'enjeu? Le nombre et la qualité de prospects de clients potentiels apportés par Proximus à Oktogone et la pratique dite du "recouping", soit des commissions versées en avance, mais récupérées par Proximus en cas de désactivation des clients prospectés par Oktogone après un certain délai.