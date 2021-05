Exmar à tenir à l'oeil | Deux valeurs du Bel20 ex-coupon | Petite hausse en vue en Europe

Les résultats d'entreprises vont continuer d'animer la séance sur les marchés cette semaine. À la Bourse de Bruxelles, plusieurs pensionnaires du Bel 20 annonceront leurs chiffres trimestriels. Mercredi prochain, Solvay et Aperam retiendront l'attention des investisseurs avec ses résultats du premier trimestre. Le lendemain, ce sera au tour de AB InBev et de GBL. Sur les autres marchés, les chiffres trimestriels de Pfizer et Moderna vont être scrutés alors que la campagne de vaccination bat son plein dans plusieurs pays. Volkswagen et BMW annonceront leurs résultats vendredi et toucheront sans aucun doute un mot au sujet de la pénurie de semi-conducteurs et de matériaux qui touche tout le secteur automobile. Le groupe de semi-conducteurs Infineon, qui annoncera ses chiffres du premier semestre mardi, fera aussi un point sur la situation.