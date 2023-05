live

Fan mail pour UCB | VGP en passe d'élargir son modèle de joint-venture | KBC ex-dividende

Peu de changement en vue pour les indices actions européens, avant l'indice des prix à la consommation aux USA mercredi. Agfa-Gevaert et VGP au rapport. KBC et Vastned Belgique cotent ex-dividende. Rencontre Biden-McCarthy sur le plafond de la dette US.