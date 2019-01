Fin de semaine positive en vue

→ D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,53% à l'ouverture, le Dax à Francfort progresserait de 0,63% et le FTSE à Londres, qui - à l'inverse du CAC et du Dax - avait fini en baisse la veille, gagnerait 0,32%.

Les investisseurs auront une nouvelle occasion de prendre le pouls de la conjoncture en Europe avec la publication, à 9h00 GMT, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, attendu en légère baisse en janvier. Entretemps, le Handelsblatt a rapporté que le gouvernement allemand ne prévoyait plus que 1,0% de croissance cette année, et non plus 1,8%, en raison du ralentissement économique mondial et du Brexit.