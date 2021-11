Focus sur Bekaert et VGP

La veille, Alibaba a publié ses résultats, en net recul à 5,37 milliards de yuans (741,3 millions d'euros) contre 28,7 milliards de yuans un an plus tôt, soit un repli de 81%. Son chiffre d'affaires, en revanche, est en hausse de 29% sur un an, à 155 milliards de yuans (21,4 milliards d'euros).