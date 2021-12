Focus sur la Fed | Warning de Colruyt et Ontex | "Achetez bpost"

Le fabricant de couches vient d'annonce une nouvelle importante, soit le fait qu'il va vendre toutes ses marques propres et ne fabriquera plus que des produits "de marque privée". En outre, presque toutes les transactions importantes de l'ancien PDG Charles Bouaziz sont en cours d'annulation. En effet, Ontex ne veut être actif qu'en Europe et sur le marché nord-américain. Les activités sur d'autres marchés seront cédées, dont la filiale brésilienne qui fait l'objet de spéculations depuis un certain temps.