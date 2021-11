Pause en vue en Europe | Focus sur les chiffres de l'emploi US | Important contrat pour DEME (CFE)

DEME, filiale du groupe coté CFE , se voit adjuger un important contrat. Ce contrat d'une valeur totale de 1,9 milliard de dollars porte sur la construction du parc éolien Coastal Virginia Offshor eWind Farm (CVOW). À son achèvement en 2026, le CVOW sera le plus grand parc éolien jamais construit aux États-Unis, et l’un des plus grands au monde.