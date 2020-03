Forte baisse en vue Europe | Wall Street a rechuté | Balta et D'Ieteren à surveiller

Néanmoins, il y avait un grain de beauté notable dans le rapport: le rachat de Moleskine, le fabricant d'agendas pour lequel l'ancien PDG Axel Miller a payé plus d'un demi-milliard il y a quatre ans et qui n'est toujours pas rentable. D'Ieteren s'est séparé du PDG de Moleskine et reconnaît implicitement avoir payé trop cher pour Moleskine, car il acte une réduction de valeur de plus de 100 millions sur sa participation.