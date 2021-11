Forte hausse du chiffre d'affaires d'Azelis | Greenyard et Leasinvest Real Estate au rapport

Le groupe spécialisé dans la distribution de spécialités chimiques et d’ingrédients alimentaires signale, en outre, que, lors des trois premiers trimestres de l’année, il a bouclé 10 acquisitions représentant des revenus annuels de 425 millions d’euros.

En ce qui concerne les perspectives, Azelis estime qu'il sera à même de générer une croissance de 8 à 10% des revenus et une expansion de la marge ebitda comprise entre 10 et 15 points de base par an dans le moyen terme.