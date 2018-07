Greenyard dégringole, Roularta ex-dividende, avis de broker sur Ontex

La croissance des investissements en immobilisations sur le premier semestre est la plus faible depuis décembre 2017 et la production industrielle n'a crû que de 6% en juin, contre 6,5% attendu par les économistes interrogés par Reuters. Les ventes au détail ont pour leur part rebondi de 9% en juin sur un an, conformément aux attentes, après une hausse de 8,5% en mai. Ce ralentissement perceptible de l'économie chinoise alimente les craintes autour des tensions commerciales entre Washington et Pékin, les deux pays ne parvenant pas pour l'heure à trouver un terrain d'entente.