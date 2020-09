Greenyard revoit à la hausse ses prévisions

L'opérateur boursier SIX est prêt à s'associer à un partenaire italien dans le cadre de son offre sur la Bourse de Milan et proposerait des garanties en termes de gouvernance ainsi qu'une représentation au sein de son conseil d'administration, a déclaré son directeur général. Dans un entretien publié par le Corriere della Sera, Jos Dijsselhof précise que le groupe suisse est prêt à concevoir une structure de gouvernance pour Borsa Italiana et sa plate-forme d'échanges obligataires MTS prenant en compte les intérêts de l'Etat italien et de l'ensemble du pays.