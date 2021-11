Hausse des actions en vue après la Fed | Euronav, ING et Shurgard au rapport | La BoE et l'Opep+ au menu

Les membres de l'Opep+ se retrouvent ce jeudi afin de statuer sur leur niveau de production de pétrole pour le mois de décembre, sous la pression des pays consommateurs qui les appellent à ouvrir davantage les vannes.



Les ministres du cartel composé des treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de dix alliés via l'accord Opep+ se retrouvent par visioconférence à 15h au siège du cartel, à Vienne.



La plupart des analystes tablent sur une reconduction de la stratégie actuelle, à savoir la remise sur le marché de 400.000 barils par jour lors du dernier mois de l'année, alors que l'alliance laisse toujours plus de 4 millions de barils sous terre chaque jour. A ce rythme, elle déploiera sa pleine capacité de production dans un peu moins d'un an.