Hausse des marchés avec l'optimisme pour la reprise | Danone en tête du Cac 40

Si les résultats de sociétés vont encore marquer cette semaine, avec, notamment, ceux de BMW (mercredi à Francfort), de Nike et de Fedex (jeudi à Wall Street), ainsi que du holding Sofina (vendredi à la Bourse de Bruxelles), les regards des investisseurs seront surtout tournés vers la Réserve Fédérale américaine, qui tiendra sa réunion de politique monétaire mardi et mercredi. À noter que la conférence de presse de son président, Jerome Powell, qui se tiendra mercredi, se déroulera une heure plus tôt que d'habitude pour les observateurs européens. Les États-Unis passent, en effet, à l'heure d'été ce dimanche.