Hausse en vue en Europe, Agfa, Biocartis et Kinepolis à suivre

L'accord USA-Mexique salué devrait être salué, le dollar en petite forme

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse, les investisseurs saluant l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Mexique, qui pourrait favoriser la reprise des discussions entre Washington et ses partenaires européens.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,2%, dans les premiers échanges, le Dax à Francfort 0,2% et le FTSE à Londres 46 points (0,5%). Le marché britannique était fermé lundi, férié au Royaume-Uni.

3. Les Etats-Unis et le Mexique ont annoncé lundi être parvenus à un nouvel accord commercial appelé à se substituer à l'Alena, l'Accord de libre-échange nord-américain - fustigé par Donald Trump - et dit vouloir entamer rapidement des pourparlers avec le Canada.

4. La Maison blanche a par la suite précisé que le président américain et la chancelière allemande, Angela Merkel, avaient l'un et l'autre apporté leur soutien aux discussions commerciales en cours entre Washington et Bruxelles "pour approfondir leur relation commerciale".

5. Sur le marché des changes, le dollar, pénalisé par le regain général d'appétit pour le risque, a touché en Asie son plus bas niveau depuis le 31 juillet face à l'euro, qui se traite autour de 1,1670.

6. Très logiquement, le retour sur les actifs risqués se traduit par une remontée des rendements obligataires: sur le marché américain, celui des Treasuries à dix ans s'affiche à près de 2,85%, contre 2,826% vendredi.

7. L'agenda économique du jour est relativement pauvre avec comme principaux rendez-vous les chiffres de la masse monétaire et du crédit dans la zone euro à 10h et l'indice de confiance du consommateur américain à 16h.