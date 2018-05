Hausse en vue en Europe, Euronav et Sioen ex-dividende

De pétrole, il en sera fort probablement question cette semaine. Il y aura le rapport mensuel d’activité des pays exportateurs de l’ Opep . Celui-ci sera publié lundi. Selon des estimations fournies par Bloomberg, l’Opep aurait produit 31,93 millions de barils par jour (mb/j) en avril. La production de l’Iran, le 3e plus gros producteur du cartel après l’Arabie Saoudite (9,9 mb/j) et l’Irak (4,43 mb/j) totaliserait 3,75 mb/j. Soit 11,8% de la production de l’Opep.

Deux jours plus tard, l’AIE dévoilera à son tour son rapport mensuel sur le marché pétrolier, accompagné de prévisions de l’offre et de la demande et les estimations des niveaux de production d’avril de l’Opep. Le 18 mai, Baker Hughes publiera le décompte des puits de pétrole de schiste (IG) en activité aux Etats-Unis. À fin avril, on en décomptait 825.