Hausse en vue en Europe après une Fed plus optimiste que prévu

Bonjour! Les marchés asiatiques progressent ce matin et l'Europe boursière est signalée en légère hausse au lendemain d'un communiqué plus optimiste que prévu de la Fed .

La Réserve fédérale a annoncé mercredi soir s'attendre à une nette accélération de la croissance et de l'inflation cette année aux États-Unis , tout en répétant qu'elle maintiendrait des taux d'intérêt proches de zéro pendant plusieurs années encore .

La banque centrale prévoit désormais pour cette année une croissance du produit intérieur brut (PIB) américain de 6,5% - ce qui serait la meilleure performance enregistrée depuis 1984 - et un recul du taux de chômage à 4,5% alors qu'elle tablait en décembre sur une expansion de 4,2% et un taux de chômage à 5%.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné lors d'une conférence de presse en ligne que malgré l'amélioration des perspectives, la banque centrale n'avait pas l'intention de réduire son soutien à l'économie , rappelant que près de dix millions d'Américains sont toujours sans emploi et que l'inflation reste inférieure à son objectif de 2%.

"Le communiqué de la Fed était plus optimiste que prévu et elle a relevé ses perspectives à la fois pour la croissance économique et le marché du travail", note David Carter de Lenox Wealth Advisors.