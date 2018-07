live

Hausse en vue en Europe, avis de broker sur Ontex, Van de Velde à tenir à l'oeil

Les Bourses européenne entament la semaine du bon pied, avec en toile de fond les bons chiffres de l'emploi US qui occultent les tensions commerciales et font baisser le dollar. La livre sterling et Van de Velde à tenir à l'oeil. Discours de Mario Draghi à 15h.