Hausse en vue en Europe, début des résultats des banques US, OPA sur Banimmo

Les résultats d'entreprises devraient prendre le dessus sur les tensions commerciales

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques. Avec l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis , les investisseurs devraient revenir à du fondamental avec le début des résultats trimestriels des banques américaines.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 40 points soit un gain de 0,45% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,5% et le FTSE à Londres 0,52%.

3. En Asie, la tendance positive observée jeudi se confirme: l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en hausse de 1,85% et il se dirige vers sa plus forte progression en une séance depuis la fin mars. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) affiche une hausse de 0,55%.

4. Les marchés chinois ont peu réagi à l'annonce d'une augmentation nettement plus forte que prévu des exportations chinoises sur un an en juin (+11,3%). L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis a atteint un record, un chiffre susceptible d'intensifier encore les tensions commerciales en cours.

5. A Wall Street, les indices américains ont clôturé en hausse, soutenus par la grande forme des valeurs technologiques, l'actualité des entreprises et des indicateurs économiques positifs.

6. Les publications des résultats du deuxième trimestre vont entrer dans le vif du sujet aux Etats-Unis avec les annonces ce vendredi des banques JP Morgan Chase & Co, Citigroup et Wells Fargo.