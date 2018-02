Hausse en vue en Europe, l'inflation US en ligne de mire, placement de scrips pour Hamon

COFINIMMO - Cofinimmo et Egmont Luxemburg SARL ont conclu une convention sous seing privé conférant à cette dernière, une emphytéose d’une durée de 99 ans portant sur les immeubles de bureaux Egmont I et II, et donnant lieu au versement à Cofinimmo d’un canon de 369,54 millions d'euros et d’une redevance annuelle de 20.000 euros.