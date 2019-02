Hausse en vue en Europe, l'optimisme sur le commerce devrait l'emporter

Semaine chargée en résultats | Compte-rendu de la Fed et de la BCE | Indices Ifo, ZEW...

→ Ce lundi, les volumes de transactions risquent d’être faibles sur les marchés d’actions alors que les Bourses américaines resteront fermées en raison de la célébration de l’anniversaire de George Washington, premier président des Etats-Unis.

→ Mardi, l’indice ZEW, qui mesure le sentiment économique chaque mois, sera publié pour le mois de février. Des résultats d’entreprise sont également attendus ce jour-là. Danone, HSBC et Walmart annonceront leurs chiffres.

→ Mercredi, ce sera au tour de Vallourec, Glencore, Lloyd Banking, Air France-KLM et, à Bruxelles, de Leasinvest Real Estate, Qrf et Aedifica. Le compte-rendu de la réunion du comité de politique monétaire datant du 29 et 30 janvier de la Réserve Fédérale américaine sera publié le même jour. La banque centrale, à l’issue de cette réunion, s’était déclarée patiente pour ses futures hausses de taux d’intérêt, qu’elle avait laissé inchangés.

→ Jeudi, les "minutes" (compte-rendu de la réunion de politique monétaire) de la Banque centrale européenne sont attendues, juste après la publication de l’indice PMI Flash Markit pour la zone euro en février et les chiffres de l’inflation définitifs pour le mois de janvier. Ces statistiques devraient confirmer le ralentissement économique observé dans la région. Du côté des résultats d’entreprise, Deutsche Telekom, AXA, Swiss Re, Henkel et Saint-Gobain publieront leurs chiffres. À Bruxelles seront attendus ceux de Jensen Group, Deceuninck, Home Invest et surtout ceux de Galapagos.

→ Enfin, vendredi, le dernier baromètre IFO du climat des affaires sera publié. Les résultats d’Elia et de Rosier sont également attendus.