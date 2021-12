Hausse prudente en Asie | "Profit warning" pour Barco

Bonjour! Les bourses asiatiques pointent globalement proche de l'équilibre, malgré la progression de Wall Street et le rebond des valeurs technologiques américaines, sur fond d'inquiétudes sanitaires liées au variant Omicron.

La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi, rebondissant après avoir plongé la veille du fait des inquiétudes sanitaires, dans le sillage des gains des valeurs du voyage et technologiques, tandis que les résultats trimestriels de Nike et Micron ont alimenté la hausse.