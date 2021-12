Jour J pour Recticel | Séance difficile pour Softbank | Les marchés européens donnés en hausse

IBA - Le spécialiste des accélérateurs de particules et premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer annonce le lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions propres à compter du 6 décembre 2021. "Ce programme porte sur un maximum de 400.000 actions ordinaires et, en fonction des conditions marché, sera exécuté d’ici au 30 juin 2022 au plus tard", précise le groupe dans son communiqué.