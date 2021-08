Vers une ouverture proche de l'équilibre | Celyad, Fagron et KBC à tenir à l'oeil

Adidas - La société allemande d'articles de sport Adidas a relevé ses perspectives de ventes et de rentabilité pour l'ensemble de l'année alors que la demande est montée en flèche dans la plupart des pays du monde, malgré les appels au boycott des marques occidentales en Chine. Les ventes du deuxième trimestre ont bondi de 52% à 5,077 milliards d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation s'est établi à 543 millions d'euros, dépassant les prévisions moyennes des analystes de 4,97 milliards d'euros et 458 millions d'euros respectivement. Adidas a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que les ventes de 2021 augmentent de 20 % et que le résultat net des activités poursuivies atteigne 1,4 à 1,5 milliard d'euros, contre une prévision précédente de 1,25-1,45 milliard d'euros.

Siemens - Siemens a fait état jeudi d'un triplement de son bénéfice net au troisième trimestre 2020/2021, l'autorisant à relever de nouveau ses prévisions pour l'exercice en cours, grâce à la reprise économique mondiale et une maîtrise des pénuries de composants. D'avril à juin, le géant industriel allemand a enregistré un bénéfice net de 1,5 milliard d'euros, comparé à 535 millions il y a un an. Il vise désormais un bénéfice net annuel entre 6,1 et 6,4 milliards d'euros, contre une fourchette entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros auparavant.