Kepler Cheuvreux "achète" Oxurion | Deutsche Bank à surveiller | L'emploi US en ligne de mire

Les indices européens donnés en légère hausse à l'ouverture. AB InBev et Oxurion dans les recos du jour. "Progrès" dans les discussions commerciales. Le PMI Caixin chinois déçoit. Les PMI pour la zone euro et l'emploi US au menu. Deutsche Bank donnée en hausse de 4%.