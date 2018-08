L'Asie aidée par le record du S&P 500, tir nourri de résultats belges

L'indice S&P-500 a atteint mardi un record en séance à la Bourse de New York et égalé la plus longue séquence haussière de son histoire, à la faveur de résultats d'entreprise une nouvelle fois jugés encourageants et d'une accalmie sur le front commercial entre les Etats-Unis et la Chine.



→ Le Standard & Poor's 500, principale référence des investisseurs, a pris 5,91 points (+0,21%), à 2.862,96, après être monté durant la séance à 2.873,23, soit au-dessus de son précédent record à 2.872,87 atteint le 26 janvier.