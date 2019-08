L'Asie bien orientée | Trading update de Greenyard

Bonjour ! La séance a mieux démarré qu'hier sur les marchés asiatiques. L'indice Nikkei 225 de la Bourse du Japon gagne un peu plus de 1% et le CSI 300 des grandes capitalisations boursières chinoises 2%. Shanghaï et Shenzhen affichent des progressions de respectivement 1,7% et 2,12%.