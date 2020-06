live

L'Asie boursière bondit | L'Europe donnée en hausse | Ageas à tenir à l'oeil

Les marchés asiatiques progressent, la réouverture des économies prenant le pas sur la nervosité liée aux émeutes dans certains villes américaines et les tensions entre la Chine et les USA sur Hong Kong. La BCE et l'emploi US au menu de la semaine. L'Europe donnée en hausse.