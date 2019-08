L'Asie boursière dans le rouge | L'Europe attendue dans le vert | Sioen dans les recos du jour

Les actions asiatiques reculent, alors que les craintes d’une guerre commerciale sino-américaine, les manifestations à Hong Kong et le krach boursier du peso argentin poussent les investisseurs vers des actifs plus sûrs comme les obligations, l’or et le yen japonais.

"Les investisseurs sont aussi découragés par le plongeon sur le marché d'actions américain et le yen plus fort", indique Yoshihiro Ito, d'Okasan Online Securities.

Le Nikkei perd 1,10% et le CSI 300 des grandes capitalisations boursières chinoises 0,96%. Shanghaï et Shenzhen rétrogradent de respectivement 0,74% et 0,93%. En Europe, les marchés sont attendus stables : +0,03% pour l'Euro Stoxx 50; +0,06% pour Londres et +0,03% pour Francfort.