L'Asie boursière dans les pas de Wall Street

L'indice Dow Jones a gagné 0,53% à 32.953,46 points lundi. Le S&P-500, plus large, a pris 0,65% à 3.968,93, un record de clôture. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 139,84 points (1,05%) à 13.459,71 points.

La politique monétaire plane cependant sur la tendance de marchés et les investisseurs pourraient rester fébriles jusqu'à l 'annonce, mercredi à 19h, des décisions de la Réserve fédérale .

La banque centrale américaine devrait certes prolonger le statu quo sur les taux mais les marchés attendent surtout le point de vue de ses responsables sur la hausse récente des rendements obligataires et des perspectives d'inflation.



"Les investisseurs ne sont pas d'humeur à prendre trop de risques car ils intègrent la possibilité d'une inflation plus marquée, quoi que puisse dire la banque centrale", explique Fawad Razaqzada, analyste marchés et économiste à ThinkMarkets à Londres.