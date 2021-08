L'Asie boursière décline | Deceuninck, Lotus Bakeries et Roularta à tenir à l’œil

De son côté, la dette financière nette s’est contracté pour s'élever à 97 millions contre 118,4 millions d’euros un an plus tôt. Le ratio d’endettement est passé de 2 fois l’Ebitda à un multiple de 0,9.

Pour le reste de l’exercice, Deceuninck s’attend à ce que la solide performance du marché résidentiel observée au premier semestre se poursuive durant le second. Idem pour les prix des matières première qui devraient continuer à augmenter. "Nous devrons continuer à adhérer à une discipline stricte en matière de prix afin de traduire les prix plus élevés des matières premières en prix de vente plus élevés" conclut le groupe.