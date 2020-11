L'Asie boursière divisée sur fond d'une élection américaine très serrée

> En Asie, les bourses scrutent fébrilement les premiers résultats de l'élection présidentielle américaine, qui s'annonce de plus en plus serrée, avec notamment une victoire annoncée de Trump dans l'Ohio et une autre très probable en Floride, deux Etats-clés. Ces succès écartaient le scénario d'une "vague bleue", la couleur du parti démocrate, sur lequel pariait les marchés européens.