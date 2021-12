L'Asie boursière en ordre dispersé | Argenx à tenir à l'oeil | Rachat d'actions pour Nextensa

Argenx - Un fan supplémentaire pour la biotech Argenx. L’américain Wells Fargo a en effet entamé le . Celui-ci entame le suivi du certificat américain (ADR) de la biotech belge avec une recommandation à "surpondérer" (acheter) et un objectif de cours de 390 dollars.

Bone Therapeutics- Euronext a annoncé mercredi les résultats de la révision trimestrielle des indices BEL 20, BEL Mid et BEL Small. Aucun changement n’est intervenu au sein du BEL 20 et du BEL Mid. Nyrstar et Bone Therapeutics sont toutefois exclus du Bel Small. La nouvelle composition sera effective à partir du lundi 20 décembre 2021, précise Euronext.