L'Asie boursière sur des oeufs avant un discours du président de la Fed

Bonjour et bienvenue sur notre market live. La séance boursière du jour sera dominée par la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, Wyoming. Les investisseurs sont particulièrement impatients d'entendre le discours du président de la Fed, Jerome Powell.

Powell va sans doute prononcer aujourd'hui l'un des discours les plus importants de sa carrière et tenter de convaincre que la Banque centrale américaine sait comment prolonger la plus longue période d'expansion de la première économie mondiale.