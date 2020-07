live

L'Asie boursière vacille | Stock split pour Apple | Bekaert, Proximus, Umicore et WDP à suivre

Les marchés asiatiques vacillent après des données économiques épouvantables aux Etats-Unis et la hausse des cas mondiaux de Covid-19. Apple, Amazon, Alphabet et Facebook ont dépassé les attentes. Résultats de Bekaert, Proximus, Umicore et WDP avant bourse.