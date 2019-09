L'Asie dopée par les gestes de bonne volonté sino-américains | La BCE au programme

Les marchés asiatiques pointent dans le vert, encouragés par des reports de surtaxes douanières des Etats-Unis et de la Chine l'un envers l'autre, avant la reprise de leurs négociations commerciales.

> L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo prend 1% > Le CSI 300 des grandes capitalisations boursières chinoises avance de 0,41% > Shanghaï et Shenzhen progressent de l'ordre de 0,2%

Pékin et Washington ont annoncé mercredi une pause dans l'escalade de leur guerre commerciale, ce qui devrait permettre aux responsables chinois et américains de reprendre leurs négociations, début octobre, dans un état d'esprit plus constructif.