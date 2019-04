L'Asie grimpe | L'Europe donnée en hausse | Optimisme sur le commerce

Les espoirs sur le commerce devraient porter le sentiment de marché

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture, le sentiment général des marchés devant rester favorable aux actions dans l'espoir d'une résolution du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,6% à l'ouverture, le Dax à Francfort pourrait prendre 0,78% et le FTSE à Londres 0,15%.

3. Les Etats-Unis et la Chine s'attendent à faire "de nouveaux progrès" dans les discussions commerciales prévues cette semaine à Washington, a dit mardi Larry Kudlow, le principal conseiller économique de Donald Trump.

4. Les négociations entre les deux premières puissances économiques mondiales doivent reprendre ce mercredi à Washington en présence du vice-Premier ministre chinois Liu He, du représentant au Commerce américain Robert Lighthizer et du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

5. Un article du Financial Times selon lequel les Etats-Unis et la Chine se rapprochent de la conclusion d'un accord commercial pourrait encore davantage nourrir l'optimisme des investisseurs.

6. Le climat général devrait également profiter de l'annonce d'un rebond de l'activité du secteur des services chinois en mars, à un plus haut de quatorze mois, sous l'effet d'une amélioration de la demande interne et externe.

7. La séance sera animée par d'autres indicateurs économiques, avec notamment la publication des chiffres définitifs des indices PMI Markit des services et composite en Allemagne et zone euro, puis par ceux de l'enquête ADP sur l'emploi privé et de l'indice ISM des services aux Etats-Unis.