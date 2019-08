L'Asie orientée en baisse | Banimmo, EVS et MDxHealth à tenir à l'oeil

1. Les Bourses européennes sont attendues en baisse , tandis que l'aversion au risque maintient les rendements obligataires à des plus bas record , dans des marchés qui restent dominés par les craintes d'une récession mondiale et les inquiétudes liées aux tensions commerciales et au Brexit.

3. Les investisseurs s'inquiètent en outre de l'inversion sur l'ensemble de la courbe des taux aux Etats-Unis , un signe considéré historiquement comme l'amorce d'une entrée de l'économie américaine en récession, et se replient sur les valeurs refuge : les emprunts d'Etat, mais aussi le yen, le franc suisse et l'or.

4. En Italie, le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (PD) ont annoncé un accord en vue de former un nouveau gouvernement de coalition en Italie, avec l'objectif d'éviter des élections anticipées à

l'automne et de réduire les incertitudes sur le plan budgétaire et économique. Cette annonce devrait encore soutenir la Bourse de Milan.