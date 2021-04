L'Euro Stoxx 50 attendu en hausse après la Fed | Avantium et KPN à tenir à l'œil

Les marchés européens sont attendus en hausse , de l'ordre de +0,4% pour l'Euro Stoxx 50 au lendemain de la publication des "minutes" de la réunion monétaire du 17 mars de la Banque centrale américaine. Au cours de celle-ci, la Fed a réitéré que la politique monétaire ultra-accommodante resterait en place jusqu'à ce que les cibles d'emploi et d'inflation soient atteintes et qu'elle ne serait pas ajustée seulement au vu des projections économiques.

La plupart des participants au Comité monétaire ont estimé que " les risques autour des perspectives de l'inflation étaient équilibrés ". Toutefois, certains ont signalé que "les ruptures d'approvisionnement et la forte demande pourraient pousser les prix un peu plus qu'anticipé", selon ces minutes.

Les minutes de la Fed "étaient tellement en ligne avec les attentes qu'elles n'ont pas vraiment affecté Wall Street", a relevé Tom Cahill, de Ventura Wealth Management. "Les rendements sur les bons du Trésor ne sont allés ni beaucoup plus haut ni beaucoup plus bas. Le marché traverse en fait un vide de nouvelles et attend les annonces de résultats d'entreprises et leurs prévisions" à partir de la semaine prochaine, a encore indiqué l'analyste.