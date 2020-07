L'Euro Stoxx 50 indiqué en hausse | AB InBev à tenir à l'oeil

Le spécialiste des produits d'hygiène, Ontex , annonce un changement à sa direction. Sous la pression des actionnaires, Charles Bouaziz est remplacé par le COO Thierry Navarre avec effet immédiat. Il dirigeait Ontex depuis plus de 7 ans.



> Lire notre article| Passation de pouvoir forcée chez Ontex

Côté résultats, Ontex fait état pour le deuxième trimestre de ventes en recul de plus de 15,5% à 479,2 millions d'euros. Une diminution plus limitée au 1er semestre (-5,5%) et qui s'affiche en ligne avec les attentes des analystes.

L'EBITDA trimestriel récurrent progresse de 3,1% pour frôler les 60 millions, contre une hausse de plus de 13% à 126 millions au semestre. Les analystes tablaient sur 122 millions d'euros.

"Cette progression reflète l'amélioration significative de la marge brute grâce à la baisse des coûts des matières premières et à la poursuite de la mise en place du plan Transform to Grow; et ce malgré une baisse des volumes, des interruptions d'activité, les coûts de la COVID-19, et un impact défavorable du taux de change

Le groupe annonce des coûts de 8 millions d'euros liés à la pandémie du coronavirus. Il s'agit de salaires supplémentaires versés, des moyens de désinfection et des mesures de protection supplémentaires pour le transport des produits.

Comment Ontex entrevoit-il l'avenir?



"Compte tenu des incertitudes persistantes liées à la pandémie et à son impact sur notre activité, et plus particulièrement sur l'évolution de la demande sur nos marchés, nous ne sommes pas en mesure de fournir des perspectives pour la suite de 2020", lit-on dans un communiqué.