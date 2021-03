live

L'Euro Stoxx 50 indiqué en hausse | Barclays change d'avis pour Ontex | Lotus s'étend en Italie

L'Euro Stoxx 50 devrait rester sur la séquence positive de la veille et ouvrir en hausse. L'inflation en Allemagne et la confiance des consommateurs aux États-Unis à l'agenda du jour. Barclays vise 31% plus bas pour Ontex. Lotus Bakeries s'étend en Italie.